بناس دوسكي: الديمقراطي الكوردستاني جاهز لحسم منصب الرئاسة.. وتأجيل الجلسة جاء بطلب من "البيت الشيعي"

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، النائب بناس دوسكي، جاهزية الحزب التامة للمباشرة بانتخاب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن مرشح الحزب فؤاد حسين، متواجد حالياً داخل مبنى البرلمان لإتمام هذه الاستحقاقات الدستورية.

وأوضح دوسكي لكوردستان24، أن تأجيل الجلسة جاء بناءً على رغبة "البيت الشيعي" في التريث قبل اتخاذ القرار النهائي، لاسيما في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشار إلى أن الأخوة في الإطار التنسيقي آثروا التأني، خاصة مع وجود تباين في وجهات النظر داخل الإطار ظهرت جلياً في اجتماعاتهم الأخيرة، مؤكداً أن الهدف من هذا التريث هو الوصول إلى نتائج مثمرة تصب في مصلحة الشعب العراقي وتجنب المنطقة تداعيات الأزمات المتسارعة.

وشدد النائب دوسكي على ضرورة الالتزام بالأسقف الزمنية التي حددها الدستور العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر، تفادياً للوقوع في خروقات دستورية.

وكشف بناس دوسكي عن حراك سياسي مرتقب يتمثل بزيارة وفد من الإطار التنسيقي إلى أربيل للقاء الرئيس مسعود بارزاني والاستئناس برأيه، سعياً لبلورة رؤية وطنية شاملة تضمن استقرار العملية السياسية.

وفيما يخص الملف التشريعي، أكد دوسكي أن أولويات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في هذه الدورة تتمحور حول تشريع "قانون النفط والغاز" الاتحادي، المعطل منذ عام 2007. وقال: "المادة 112 من الدستور أوجبت تشريع هذا القانون منذ سنوات، إلا أنه تعرض للتجاهل المتعمد"، مؤكدا إصرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني على المضي في تشريع قانون يلبي تطلعات ومصالح العراقيين كافة، لضمان إدارة عادلة للثروة النفطية.