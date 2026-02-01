مجلس النواب العراقي يعلن تأجيل انعقاد جلسته

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس النواب العراقي، عن تأجيل جلسته المقررة عقدها اليوم الأحد لاختيار رئيس الجمهورية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيانٍ لها، أنه "استنادًا إلى المادة (50) من الدستور أدى بدر الفحل اليمين الدستورية بصفته نائبًا في مجلس النواب".

وأضافت أن "مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد جلسته".

وكان من المقرر عقد الجلسة يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن رئاسة البرلمان قررت تأجيلها إلى اليوم الأحد، بطلب من الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وفقاً للعرف السياسي المتبع في العراق منذ عام 2003، فإن منصب رئيس الجمهورية هو من حصة الكورد، وغالباً ما كان من نصيب الاتحاد الوطني الكوردستاني بناءً على تفاهمات داخلية.

إلا أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يطالب بالمنصب منذ عام 2018، مؤكداً ضرورة حسمه بناءً على الاستحقاق الانتخابي والأصوات البرلمانية بدلاً من الاتفاقات السياسية القديمة.

ويشترط الدستور العراقي حصول المرشح على ثلثي أصوات أعضاء البرلمان في الجولة الأولى للفوز بالمنصب، وهو ما يجعل تمرير أي مرشح أمراً مستحيلاً دون توافقات سياسية واسعة.

وقد أدى الخلاف الراهن داخل "البيت الكوردي" وبين القوى الشيعية إلى حالة من الانسداد السياسي في عملية اختيار الرئاسات الثلاث.