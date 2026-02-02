الرقابة التجارية: ضبط 22 طناً من السلع منتهية الصلاحية خلال شهر واحد

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الرقابة التجارية في أربيل عن إحصائية نشاطاتها لشهر كانون الثاني من عام 2026، موجهةً تحذيراً شديد اللهجة للتجار الذين يحاولون الاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير قانوني.

صرح مدير الرقابة التجارية في أربيل، هوكر علي، في حديث خاص لـ "كوردستان 24" اليوم الاثنين، 2 شباط 2026، قائلاً: "إن فرقنا موجودة ميدانياً وبشكل مستمر داخل الأسواق. وبعد فتح باب الاستيراد من قبل الحكومة العراقية، فإن أي تاجر يحاول استغلال السوق أو رفع الأسعار بصورة غير قانونية، سيواجه إجراءات قانونية صارمة".

وأكد مدير الرقابة التجارية أن أعمالهم في هذه المرحلة تتركز على أربعة محاور رئيسية، وهي منع الاحتكار، والسيطرة على السلع المنتهية الصلاحية، ومراقبة الجودة، ومنع الغلاء غير المبرر.

وبحسب البيانات التي حصلت عليها المديرية، فقد تم إنجاز النشاطات التالية خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2026 وحتى 31 كانون الثاني 2026؛ حيث أجرت اللجان 1,020 زيارة تفتيشية لمواقع مختلفة، كان نصيب الأسواق المركزية (الماركتات) منها هو الأعلى بواقع 412 زيارة. كما تم تسجيل 82 مخالفة، وإغلاق 8 أماكن تجارية بسبب عدم الالتزام بالتعليمات. وبلغت قيمة الغرامات المالية المحصلة 25,260,000 مليون دينار. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الفرق من ضبط 22 طناً من المواد المنتهية الصلاحية ومنع بيعها. وفي سياق آخر، تم توزيع 442,000 لتر من الغاز على المخابز والأفران لضمان استقرار أسعار الخبز.

وجدد هوكر علي تأكيده على أن اللجان مستمرة في تسجيل المخالفات، وأنه سيتم الكشف عن إحصائيات أكثر دقة للرأي العام في القريب العاجل، لضمان طمأنة المواطنين بشأن جهود الحكومة في حماية استقرار السوق والصحة العامة.