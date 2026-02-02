رئيس الحكومة يستقبل نائبة رئيس برلمان ولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 2 شباط (فبراير) 2026، بيريفان أيماز، نائبة رئيس برلمان ولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية.

وجرى خلال اللقاء التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وألمانيا، وأهمية المضي قدماً في توطيد آفاقها في مختلف المجالات.

من جانبها، أعربت نائبة رئيس برلمان ولاية شمال الراين-وستفاليا عن تقديرها للدور الفاعل الذي يؤديه إقليم كوردستان في صون الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما أشادت بجهود الإقليم في تهدئة الأوضاع واحتواء التوترات العسكرية الأخيرة في سوريا، مثمنةً دوره في الدفاع عن حقوق الشعب الكوردي وكافة المكونات الأخرى السورية.