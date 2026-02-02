مالية الإقليم تجهّز الـ 120 مليار دينار وتنتظر بغداد لصرف الرواتب

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعدّت وزارة المالية في إقليم كوردستان مبلغ الـ 120 مليار دينار الخاص بحصة الخزينة الاتحادية، وهي بانتظار إطلاق صرف الرواتب من قبل بغداد.

وبحسب متابعة لمراسل "كوردستان 24"، هوشمند صادق، فإن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان جهّزت مبلغ الـ 120 مليار دينار من الإيرادات المحلية، والمخصص كحصة للخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية الشهرية للإقليم.

ووفقاً للمعلومات، تنتظر مالية الإقليم حالياً صدور قرار صرف رواتب شهر كانون الثاني (يناير) من قبل وزارة المالية الاتحادية؛ حيث سيتم إيداع مبلغ الـ 120 مليار دينار في الحساب البنكي لوزارة المالية العراقية بفرع البنك المركزي في أربيل خلال 24 ساعة من صدور قرار الصرف.

كما أشارت المعلومات إلى أنه بناءً على إجراءات صرف الرواتب المتبعة بين الحكومتين، فإن وزارة مالية الإقليم لا تودع مبلغ الإيرادات المحلية في حساب الوزارة الاتحادية ما لم تطلب الأخيرة ذلك رسمياً، وهو أمر لم تطلبه بغداد حتى اللحظة.

وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية والاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد، تلتزم حكومة إقليم كوردستان بتسليم الإيرادات غير النفطية (والتي حُددت بنحو 120 مليار دينار شهرياً) إلى الحكومة الاتحادية، مقابل قيام بغداد بإرسال المستحقات المالية ورواتب موظفي الإقليم.