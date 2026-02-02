أربيل.. إتلاف 120 كيلوغراماً من المخدرات

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أتلفت لجنة إتلاف المواد المخدرة في أربيل أكثر من 120 كيلوغراماً من الحبوب والمواد المخدرة الأخرى، فيما صرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات بأنه جرى إتلاف أكثر من 1.7 طن من المواد المخدرة منذ عام 2023.

أعلن المتحدث باسم مديرية مكافحة المخدرات، أرکان بیباني، اليوم الاثنين 2 كانون الثاني 2026، أن اللجنة المختصة بإتلاف المخدرات قامت بإتلاف 120 كيلوغراماً و464 غراماً من مختلف أنواع الحبوب والمواد المخدرة.

وبحسب بيان اللجنة، شملت المواد المتلفة كلاً من الكريستال، والهيروين، والأفيون، والحشيش، والماريجوانا، و"الكراس"، بالإضافة إلى قطعة قماش وسترتين وقبعتين كانت مغلفة بمواد مخدرة جرى ضبطها وإتلافها. كما قامت اللجنة بحرق 38 سيجارة مخدرة، و8 حقن مخدرة، و22 عبوة من الأشربة المخدرة، فضلاً عن 898 من أدوات التعاطي.

وأشار أركان بيباني إلى أنه في الفترة ما بين عامي 2023 و2025، أحال قاضي تحقيق الآسايش 2113 قضية خاصة بالمخدرات إلى محاكم الجنح والجنايات المختصة، حيث تم البت فيها جميعاً.

وأكد بيباني أن اللجنة المشكلة بموجب المادة 40 من القانون رقم 1 لسنة 2020 (قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)، قد أتلفت على عدة مراحل منذ بداية عام 2023 ما مجموعه 1747 كيلوغراماً و500 غرام من المواد المخدرة، و147 ألف شريط من الحبوب المخدرة، و1959 حبة، و6633 حقنة وشراباً مخدراً، بالإضافة إلى 2866 قطعة من أدوات التعاطي.

ووفقاً لإحصائيات المديرية العامة لمكافحة المخدرات في إقليم كوردستان الصادرة في 31 كانون الثاني، فقد تم ضبط وإتلاف 1575 كيلوغراماً من المواد المخدرة، وتحديداً الكريستال وحبوب الكبتاجون، ضمن حدود محافظة أربيل خلال العام الماضي.

وفي السياق ذاته، قامت لجنة خزن وإتلاف المواد المخدرة بحرق وإتلاف 1356 كيلوغراماً و758 غراماً من المواد المخدرة المتنوعة، وهي كميات مرتبطة بـ 1297 قضية حُسمت في المحاكم واكتسبت الدرجة القطعية، كما نوهت المديرية إلى إطلاق سراح 601 متهماً بعد استكمال مدة محكوميتهم القانونية.