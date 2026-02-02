الرئيس بارزاني ووفد الإطار التنسيقي يناقشان ملفي انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين في أربيل، وفداً رفيعاً من الإطار التنسيقي، والذي ضم؛ رئيس تحالف التنمية والإعمار محمد شياع السوداني، الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس ائتلاف الأساس محسن المندلاوي، والأمين العام للإطار عباس راضي.

وفقاً لبيان مكتب السوداني، جرى خلال اللقاء بحث الاستحقاقات الدستورية القادمة، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية، للمضي في استكمال تشكيل الحكومة على وفق ما افرزته نتائج الانتخابات النيابية.

كما تطرق اللقاء الى بحث التطوّرات الراهنة في المنطقة، والأوضاع في سوريا، وأهمية توحيد الخطاب الوطني السياسي العراقي إزاء هذه المتغيرات والأحداث، بما يعزز موقف العراق ومصالحه الوطنية العليا.