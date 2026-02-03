بيل وهيلاري كلينتون سيدليان بشهادتيهما أمام الكونغرس في قضية إبستين

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- سيدلي بيل وهيلاري كلينتون بشهادتيهما أمام لجنة تحقيق تابعة للكونغرس بشأن قضية المتموّل الراحل جيفري إبستين المتّهم بالإتجار الجنسي، وفق ما أعلن الناطق باسم الرئيس الديموقراطي السابق الاثنين، بعدما كان الزوجان رفضا المثول أمامه.

وقال الناطق باسم كلينتون أنخيل أورينا على منصة إكس ردا على رسالة من أعضاء جمهوريين في اللجنة كانوا يطلبون الاستماع لشهادة الزوجين بسبب علاقات قديمة بين بيل كلينتون وإبستين "سيحضر الرئيس السابق ووزيرة الخارجية السابقة. هما يريدان إرساء سابقة تنطبق على الجميع".

وقبل صدور البيان، كانت لجنة قواعد مجلس النواب تستعد للموافقة على تصويت أمام جميع أعضاء الكونغرس على قرارين كان من شأنهما، في حال إقرارهما، توصية وزارة العدل ببدء إجراءات قضائية بحق الرئيس الديموقراطي السابق (1993-2001) ووزيرة الخارجية السابقة (2009-2013).

ولم يتضح بعد ما إذا كانت اللجنة ستمضي قدما في عملية التصويت التي كانت مقررة هذا الأسبوع.

وإذا اعتمدت تلك التوصيات المتعلقة بالمقاضاة، فسيتعين على وزارة العدل برئاسة بام بوندي المقربة من دونالد ترامب، أن تبدأ عملية توجيه اتهام رسمي إليهما.

وقد يواجه الزوجان عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 12 شهرا.

واستُدعي الزوجان مرات عدة لتقديم شهادتيهما في قضية إبستين بسبب الصداقة القديمة التي كانت تربط الرئيس السابق وإبستين.

AFP