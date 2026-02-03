رئيس الحكومة يجتمع مع رئيس الوزراء الأردني

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 3 شباط (فبراير) 2026، مع رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، وذلك في إطار مشاركته في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي.

وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن الوضع العام في العراق والمنطقة.

وخلال اللقاء، نقل رئيس الوزراء الأردني تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى رئيس الحكومة، معرباً عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع إقليم كوردستان والمضي بها قُدماً.

من جانبه، جدد رئيس الحكومة التعبير عن خالص احترام وتقدير إقليم كوردستان للدعم الذي تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية، ولا سيّما من جانب الملك عبد الله، لشعب كوردستان.