طقس العراق.. أمطار متفرقة وارتفاع في درجات الحرارة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار المتفرقة وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الثلاثاء 3 شباط 2026، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً على العموم، عدا الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والشمالية فيكون غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 9، السليمانية 11، أربيل 12، كركوك 14، نينوى 15، ديالى وصلاح الدين 17، بغداد والأنبار 18، واسط وبابل وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والديوانية 19، ميسان والمثنى 20، ذي قار والبصرة 21".

وأضاف، أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً على العموم، عدا الأقسام الشمالية الشرقية من البلاد فيكون غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة فيها وتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق على العموم، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".

وأشار إلى، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".

وبين، أن "السبت القادم سيكون الطقس غائماً على العموم مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة في المنطقة الشمالية من البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (4-6) كم".