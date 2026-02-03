الإمارات تدعو إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وإعادة بناء العلاقات لإنهاء توترات المنطقة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد مسؤول إماراتي رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، ضرورة توصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، كخطوة أساسية لتجنب التوترات المستمرة في المنطقة.

وخلال مشاركته في فعاليات "القمة العالمية للحكومات" المنعقدة في دبي، قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: "إيران بحاجة اليوم للتوصل إلى اتفاق"، مشدداً على أهمية أن تعمل طهران على "إعادة بناء علاقاتها مع الولايات المتحدة".

وفي سياق رؤيته للحلول الجذرية للاضطرابات الإقليمية، أعرب قرقاش عن تطلع بلاده لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الطرفين، قائلاً: "أود أن أرى مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة تفضي إلى تفاهمات ملموسة، كي لا نجد أنفسنا في مواجهة هذه الأزمات والتعقيدات يوماً بعد آخر".

تأتي هذه الدعوة الإماراتية في وقت تشهد فيه المنطقة ظروفاً بالغة الحساسية، وتزايداً في الجهود الدولية الرامية لخفض التصعيد والحد من مخاطر الصدام العسكري بين واشنطن وطهران.

وأعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء 3 شباط/فبراير 2026، عن صدور توجيهات رسمية لوزير خارجيته، عباس عراقجي، بفتح باب التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلبات دول صديقة في المنطقة.

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس"، أوضح بزشكيان أن القرار جاء "ترحيباً بطلبات الدول الصديقة في المنطقة، ورداً على مقترح الرئيس الأمريكي بشأن التفاوض". وأضاف الرئيس الإيراني أنه أصدر تعليماته لوزير الخارجية لتهيئة الظروف لمفاوضات "عادلة" تقوم على مبادئ "العزة والحكمة والمصلحة الوطنية"، مشدداً على ضرورة توفر "مناخ مناسب بعيداً عن التهديدات والتوقعات غير المنطقية".

تأتي هذه التصريحات غداة تقرير نشره موقع "أكسيوس" الإخباري أمس الاثنين، كشف فيه عن اجتماع مرتقب يوم الجمعة المقبل في مدينة إسطنبول التركية، يجمع بين "ستيف ويتكوف"، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، للبحث في ملف البرنامج النووي الإيراني.

يُذكر أن العاصمة العمانية مسقط كانت قد احتضنت جولة مفاوضات سابقة بين الطرفين في شهر أيار/مايو الماضي بوساطة عُمانية، إلا أن تلك الجهود لم تفضِ إلى نتائج ملموسة بسبب اندلاع ما عُرف بـ "الحرب 12"، والتي تخللتها ضربات جوية إسرائيلية وأمريكية مكثفة استهدفت منشآت نووية وعسكرية في العمق الإيراني.