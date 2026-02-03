الأمم المتحدة: نحو 300 ألف لاجئ سوري في إقليم كوردستان والعراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- كشفت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هناك نحو 300 ألف لاجئ سوري يتواجدون في العراق.

وصرحت ليلي كارلايل، المتحدثة باسم المفوضية السامية في العراق، قائلة: "يوجد أكثر من 340 ألف لاجئ وطالب لجوء في العراق، 88% من هؤلاء اللاجئين هم من السوريين".

وأشارت كارلايل إلى أن "معظم النازحين داخلياً في العراق يعيشون في أماكن خاصة أو مواقع غير رسمية، كما يقطن أكثر من 101 ألف نازح عراقي في 20 مخيماً للنازحين داخل إقليم كوردستان".

وأضافت: "تولي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أهمية قصوى لضمان حماية اللاجئين والنازحين، وتعمل على تأمين وصولهم إلى الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية".

كما ذكرت أن المفوضية مستمرة في التركيز على عمليات تسجيل اللاجئين والنازحين، ومساعدتهم في الحصول على الوثائق الحكومية التي تتيح لهم الاندماج والوصول إلى الخدمات، والبحث عن حلول دائمة لأوضاعهم.

وفيما يخص وضع النازحين داخلياً، أكدت المتحدثة أنه خلال عام 2025، غادرت 1221 عائلة نازحة (تضم 5580 فرداً) المخيمات، حيث عاد معظمهم إلى مناطقهم الأصلية في نينوى وصلاح الدين ومحافظات أخرى، مشددة على أن المفوضية تواصل جهودها للمطالبة بإيجاد حلول جذرية لقضية النزوح الداخلي.