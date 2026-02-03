تزامناً مع اليوم العالمي للسرطان.. أربيل تعقد مؤتمراً علمياً وتعلن عن بناء مستشفى تخصصي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تزامناً مع اليوم العالمي للسرطان، نظمت المديرية العامة لصحة أربيل مؤتمراً علمياً وتوعوياً موسعاً، ركز على تعزيز سبل الوقاية وتسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر عن المرض، وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمصابين.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، أكد الدكتور دلوفان محمد، المدير العام لصحة أربيل، أن الهدف المحوري للمؤتمر هو "رفع مستوى الوعي المجتمعي، لا سيما فيما يخص الفحوصات الدورية والتشخيص المبكر، كونهما الركيزة الأساسية لضمان استجابة أفضل للعلاج وتحقيق نسب شفاء عالية".

وأشار الدكتور دلوفان إلى الدعم الحكومي لهذا القطاع، مبيناً أن التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وبإشراف مباشر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وضعت الملف الصحي على رأس أولوياتها. وأضاف: "لقد شهدت هذه الفترة تخصيص ميزانيات أكبر لتأمين الأدوية والمستلزمات العلاجية لمرضى السرطان، فضلاً عن وضع حجر الأساس لأكبر مستشفى تخصصي لعلاج السرطان في أربيل، والذي سيحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة".

وحول الأرقام المسجلة، أوضح المدير العام أن تصاعد وتيرة الإحصاءات يعود في جزء كبير منه إلى زيادة وعي المواطنين وإقبالهم على إجراء الفحوصات المبكرة، مما سهل عملية رصد الحالات في مراحلها الأولى.

وكشف الدكتور دلوفان عن إحصائية لافتة تعكس ثقة المواطنين بالمنظومة الصحية في الإقليم، قائلاً: "تظهر البيانات أن 77% من المرضى الذين يتلقون العلاج في مراكز أربيل هم من سكان المحافظة، بينما تشكل نسبة الـ 23% المتبقية وافدين من مختلف المحافظات العراقية الأخرى، وهو ما يؤكد كفاءة وجودة الخدمات الطبية المتوفرة هنا".

وفي ختام المؤتمر، شدد المشاركون على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون الوثيق بين المؤسسات الصحية والوسائل الإعلامية، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى كافة شرائح المجتمع، والعمل المشترك للحد من انتشار هذا المرض.