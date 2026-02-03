إشادات دولية بنموذج التعايش في إقليم كردستان ودور الرئيس بارزاني في تعزيز السلام

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- انطلقت في العاصمة الأمريكية واشنطن، أعمال "القمة العالمية لحرية الاديان" بمشاركة وفود وممثلين عن أكثر من 80 دولة. ويمثل إقليم كوردستان في هذا المحفل العالمي وزير النقل والاتصالات، آنو جوهر، الذي يستعرض تجربة التعايش السلمي والديني في كوردستان.

وفي تصريح لشبكة "كوردستان 24" على هامش القمة، أكد آنو جوهر أن الوفود المشاركة أبدت إعجاباً كبيراً بنموذج التعايش بين مختلف المكونات والأديان في إقليم كوردستان. وأشار إلى أن المشاركين أثنوا على دور الرئيس مسعود بارزاني في جمع كافة الأطياف تحت راية كوردستان وتعزيز قيم التسامح.

وأوضح جوهر أن الحاضرين أعربوا عن رغبتهم في المشاركة في "الصلاة الوطنية" التي تُقام في كوردستان برعاية وإشراف مباشر من الرئيس بارزاني، مبيناً أن الأوساط الدولية تنظر بتقدير عالٍ لجهود سيادته في دعم عمليات السلام، لا سيما مساعيه لتقريب وجهات النظر واستقرار المنطقة، ومن ذلك دوره في الملف السوري والاتفاقات بين "قسد" ودمشق لإيقاف الحرب في "روج آفا" (غرب كوردستان).

وأضاف وزير النقل والاتصالات أن مناخ التعايش الذي يشهده إقليم كوردستان هو ثمرة للسياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادة الكوردستانية، متمثلة بالرئيس مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

واختتم جوهر تصريحه بالقول: "لقد نشأنا على هذه المبادئ والقيم أباً عن جد، وهذا التعايش لم يعد مجرد سمة اجتماعية، بل أصبح درعاً واقياً لإقليم كوردستان على المستويين الإقليمي والدولي".