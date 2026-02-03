سيروان بارزاني من قمة دبي: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هما لغة المستقبل.. والبيشمركة في أعلى درجات الجاهزية

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 المنعقدة في دبي، أكد سيروان بارزاني، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني وقائد محور الكوير- مخمور (المحور السادس) لقوات البيشمركة ورئيس مجلس إدارة شركة "كورك تيليكوم"، أن القمة تمثل منصة عالمية لا غنى عنها لصياغة سياسات المستقبل، مشدداً على ضرورة مواكبة الحكومات للثورة التكنولوجية المتسارعة.

وفي لقاء خاص مع (كوردستان 24)، أوضح سيروان بارزاني أن أهمية القمة هذا العام تكمن في قدرتها على جمع كبار القادة السياسيين جنباً إلى جنب مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي (AI).

وقال بارزاني: «رغم أن المسمى هو "قمة الحكومات"، إلا أن الحضور الطاغي لقطاع الأعمال والشركات التكنولوجية يعكس واقع العالم اليوم؛ فالذكاء الاصطناعي بات يوجه السياسات، وعلى الحكومات أن تتحول رقمياً لتسهيل حياة مواطنيها، ومواكبة التوجهات العالمية التي لا تنتظر المتأخرين».

وحول واقع قطاع الاتصالات، كشف بارزاني عن وجود فجوة زمنية وتكنولوجية في العراق مقارنة بدول العالم، محملاً الجهات التنفيذية في بغداد مسؤولية التأخير في تبني التقنيات الحديثة.

وأشار إلى أن شركة "كورك تيليكوم" وبقية شركات القطاع الخاص تمتلك البنية التحتية والجاهزية الكاملة لإدخال تقنيات الجيل الخامس (5G)، إلا أن القرار النهائي لا يزال حبيس الأدراج في بغداد، مضيفاً: «العالم يتحدث الآن عن الجيل السادس (6G)، بينما العراق لم يطبق الجيل الخامس حتى اللحظة. نحن مستعدون تقنياً، ولكننا ننتظر قرارات سيادية تواكب السرعة العالمية بدل البقاء في مؤخرة الركب».

وبصفته قائداً عسكرياً ميدانياً، تطرق سيروان بارزاني إلى الملف الأمني في إقليم كوردستان والمناطق المتنازع عليها، مشيراً إلى أن تحركات خلايا تنظيم "داعش" لا تزال مرصودة رغم تراجع نشاطها الميداني.

وأكد سيروان بارزاني: «هناك زيادة في التقارير الاستخباراتية حول تحركات التنظيم مؤخراً، كما أن الأوضاع المتوترة في سوريا تلقي بظلالها على أمن المنطقة وتثير مخاوف جدية». وشدد على أن قوات البيشمركة في المحور السادس وفي جميع المحاور في حالة استنفار وجاهزية قصوى، مع استمرار التنسيق مع القوات العراقية لضمان عدم حدوث أي خرق أمني يهدد استقرار الإقليم والمنطقة.

تأتي مشاركة سيروان بارزاني في قمة دبي لتسلط الضوء على تداخل الملفات في إقليم كوردستان؛ فالتنمية الاقتصادية والتحول الرقمي لا يمكن أن يتحققا دون استقرار أمني متين، وهو ما يسعى إقليم كوردستان لتثبيته من خلال حضوره الفاعل في المحافل الدولية الكبرى.