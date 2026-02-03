بغداد ترحب بالاتفاق الشامل بين الحكومة السورية و"قسد"

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء 3 شباط 2026، عن ترحيب جمهورية العراق بالتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، واصفة إياه بالخطوة الإيجابية نحو تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن الاتفاق يتضمن تفاهمات جوهرية تقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، وهو ما من شأنه دعم مسار الحل السياسي الشامل وإنهاء النزاع المسلح.

وأشار البيان إلى أن هذا التطور يمثل انتصاراً للغة الحوار والتفاهم بين الأطراف السورية، بما يضمن صون حقوق كافة مكونات الشعب السوري ومشاركتها العادلة في مؤسسات الدولة على أسس المواطنة والتعايش السلمي.

كما ثمنت الخارجية العراقية استجابة الأطراف السورية للجهود الدبلوماسية التي بذلتها القيادة العراقية، والتي ساهمت بشكل مباشر في تهيئة الظروف المناسبة للتوصل إلى هذا الاتفاق. وأكدت أن هذا الدور ينطلق من حرص العراق الدائم على أمن واستقرار الجوار وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب والصراعات.

وفي ختام بيانها، جددت بغداد موقفها الثابت والداعم لوحدة سوريا واستقلال سيادتها، مؤكدة وقوف العراق إلى جانب الشعب السوري الشقيق في تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم.