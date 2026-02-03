مؤسسة بارزاني الخيرية توصل مساعدات إدارة سوران إلى غرب كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية عن إيصال المساعدات المقدمة من إدارة "سوران" المستقلة إلى غرب كوردستان.

وكشف موسى أحمد، رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، 3 شباط/فبراير 2026، أنه في إطار حملاتهم المستمرة في روجآفا، تم حتى الآن توزيع 5582 لترًا من الوقود.

وأشار موسى أحمد إلى أنه كواجب أساسي وبالتنسيق مع وزارة الصحة والمديريات العامة للصحة في أربيل ودهوك، تمكنت فرقهم الطبية من إجراء الفحوصات وتقديم العلاج لـ 5582 شخصاً.

وحول الإنعاش الاقتصادي وتوفير فرص العمل، أوضح رئيس المؤسسة أنه بالإضافة إلى الموظفين المهنيين والمتعاقدين، تمكنت المؤسسة خلال هذه الفترة من توفير 655 فرصة عمل لأهالي المنطقة.

وفي جانب آخر من حديثه، شدد على رسالة المؤسسة قائلاً: "نحن نعمل بناءً على توصيات الرئيس بارزاني، ورسالتنا هي أن الخدمات التي نقدمها ليست صدقة ولا منّة، بل هي واجب ملقى على عاتقنا لخدمة إخوتنا وأخواتنا".

كما صرح بأنه بناءً على توجيهات مسرور بارزاني، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، تسير الأعمال بشكل احترافي، وسيتم في المستقبل القريب افتتاح مكتب رسمي لمؤسسة بارزاني الخيرية في روجآفا، من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل.