فارس عيسى يلتقي القائم بأعمال سفارة جمهورية الصومال الفدرالية في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، اليوم الأربعاء الموافق 4 شباط 2026، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصومال الفدرالية في بغداد بالنيابة، عبد الفتاح شيخ أحمد.

وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وجمهورية الصومال الفدرالية، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين.

كما نطرق اللقاء إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة، والسبل الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

وأكد رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان أن الإقليم يسعى لبناء علاقات متوازنة مع الدول الصديقة بما تنسجم مع السياسة الخارجية للدولة العراقية.

من جانبه، شدد القائم بأعمال سفارة جمهورية الصومال الفدرالية في بغداد على رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع إقليم كوردستان في مختلف المجال.