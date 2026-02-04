رئيس الحكومة يواصل مباحثاته في دبي ويلتقي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 249- استكمالاً لجدول أعماله ضمن القمة العالمية للحكومات في، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 4 شباط (فبراير) 2026، مع وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي.

وشهد اللقاء توافقاً في الرؤى بين الجانبين بضرورة تمتين أواصر العلاقات الثنائية والارتقاء بها في قطاعات البنية التحتية والطاقة، مع إيلاء اهتمام خاص لقطاع الكهرباء.

وحظي مشروع روناكي الذي يجهز المواطنين بالكهرباء على مدار الساعة بحيزٍ مهم من المباحثات، حيث أعرب الوزير الإماراتي عن الاستعداد التام لبلاده لتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون اللازم بهذا الشأن.