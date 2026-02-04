السلطات التركية تمنع عبور قافلة مساعدات ثانية إلى كوباني

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أفاد منظمو قافلة المساعدات التي جمعتها منصة تضامن مع مدينة كوباني في غرب سوريا، الأربعاء بأن السلطات التركية منعتها من العبور من الأراضي التركية إلى الأراضي السورية، وأعادتها إلى ديار بكر.

انطلقت خمس وعشرون شاحنة محملة بالمياه والحليب وحليب الأطفال والبطانيات السبت من ديار بكر، إلى كوباني التي استقبلت نازحين من مناطق سورية شهدت مواجهات بين القوات السورية وقسد.

وأفاد سكان من كوباني لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي أنهم يعانون من نقص حاد في الغذاء والماء والكهرباء، نتيجة لتدفق أعداد هائلة من النازحين.

واتهمت القوات الكوردية الجيش السوري بفرض حصار على كوباني.

وقالت منصة حماية مدينة ديار بكر والتضامن معها إنه "رغم كل الجهود، لم يُسمح بمرور الشاحنات إلى كوباني".

وأوضح المنظمون أن الشاحنات توقفت عند معبر سروج الحدودي المقابل لكوباني، وكانوا يأملون في الحصول على تصريح لعبور الحدود.

وأضافوا "لكن نظرا لعدم حصول الوفد على التصريح أيضا، عادت الشاحنات إلى ديار بكر".

ترمز مدينة كوباني إلى أول انتصار حققته القوات الكوردية على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية عام 2015.