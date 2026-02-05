رئيس الحكومة يعقد اجتماعاً مع رئيس القمة العالمية للحكومات وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 5 شباط (فبراير) 2026، اجتماعاً مع وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات ورئيس القمة العالمية للحكومات في دبي محمد القرقاوي.

واستهل رئيس الحكومة اللقاء بتقديم التهاني للقرقاوي على النجاح الذي حققته القمة، مشيداً بمكانتها التي أضحت اليوم واحدة من أهم المؤتمرات والقمم في المنطقة والعالم. كما جدد شكره للدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات، واصفاً إياها بالنموذج المتطور في الإدارة والنمو الاقتصادي.

من جانبه، أعرب وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي عن شكره لرئيس الحكومة على مشاركته الفاعلة، مؤكداً التزام بلاده بمواصلة دعم ومساندة حكومة إقليم كوردستان في شتى المجالات.

وفي سياق متصل، جرى التطرق إلى (المنصة القانونية) المقرر دخولها حيز التنفيذ في القريب العاجل، وذلك تفعيلاً لأحد بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.