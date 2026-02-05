مسرور بارزاني يعلن عن منصة رقمية جديدة لتعريف مواطني الإقليم بحقوقهم وقوانينهم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، في تدوينة على منصة "إكس"، أنه قدم التهنئة لمحمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة نجاح القمة العالمية للحكومات، معرباً عن شكره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات.

وأضاف رئيس الوزراء: "بحثنا خلال اللقاء إطلاق منصة رقمية جديدة في المستقبل القريب، ستُقدم خدمة هامة لمواطنينا، تتيح لهم فهم حقوقهم والاطلاع على قوانين إقليم كوردستان بكل سهولة ويسر".