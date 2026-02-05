رئيس الحكومة يجتمع مع ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات بدبي، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 5 شباط (فبراير) 2026، مع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة المضي قدماً في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات. كما عبّر رئيس الحكومة عن شكره وتقديره للدعم المستمر والتعاون الذي تقدمه دولة الإمارات لإقليم كوردستان.