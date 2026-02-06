حزب الخضر الكوردستاني يدين حملة تسميم الكلاب السائبة في كركوك

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن حزب الخضر الكوردستاني، اليوم الجمعة 6 شباط 2026، عن قيام قائمقامية كركوك بإطلاق حملة للقضاء على الكلاب السائبة عبر تسميمها.

معرباً عن استنكاره الشديد لهذا الإجراء الذي وصفه بـ "السلوك الوحشي" والمنافي لكافة القيم الإنسانية.

وأوضح الحزب في بيان رسمي أن لجوء السلطات المحلية إلى خيار التسميم أدى إلى تناثر جثث الحيوانات في شوارع المدينة.

مؤكداً أن هذا الأسلوب لا يمثل حلاً للأزمة، بل يعد انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة وتشويهاً للمنظر العام والبيئة الحضرية.

كما اعتبر البيان أن قتل الحيوانات بهذه الطريقة يعكس غياب التخطيط العلمي الرصين في مواجهة التحديات البيئية.

وشدد الحزب والمنظمات البيئية المؤيدة له على ضرورة الوقف الفوري لهذه الحملات غير المدروسة، معلنين عدم السكوت عن هذه التجاوزات.

وفي ختام بيانه، طرح الحزب بدائل علمية وعصرية كبديل عن القتل، تمثلت في إنشاء مآوٍ خاصة (شلتيرات) لتجميع الكلاب المشردة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تطعيم وتعقيم واسعة للسيطرة على تكاثرها وضمان السلامة العامة دون المساس بالقيم البيئية والإنسانية.