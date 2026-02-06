أرصاد كوردستان تطلق تحذيراً: موجة أمطار غزيرة وثلوج تجتاح كوردستان

منذ 8 دقائق

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة 6 شباط 2026، عن تعرض المنطقة لموجة من الأمطار والثلوج، متوقعة انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة خلال الساعات الـ48 القادمة.

وذكرت المديرية في بيان لها، أن إقليم كوردستان سيقع تحت تأثير منخفض جوي يبدأ في وقت متأخر من ليلة الجمعة، حيث من المتوقع هطول أمطار متقطعة تبدأ بعد منتصف الليل وتستمر حتى ظهيرة يوم غد السبت.

وأشار البيان إلى تحذير خاص للفترة الممتدة من ليلة السبت وحتى فجر الأحد، حيث ستتحول الأمطار إلى "غزيرة" لفترات قصيرة في مناطق (دهوك، بردرش، أربيل، كوية، أجزاء من إدارة رابرين، إدارة سوران، وعقرة)، بالإضافة إلى المناطق الجبلية شرق دهوك، مع احتمال هطول مزيج من الثلوج والأمطار في تلك المناطق.

حالة الطقس لليوم الجمعة 6 شباط 2026:

الأجواء: غائم جزئي يتحول إلى غائم كلي مساءً. تبدأ الأمطار الخفيفة والمتوسطة في وقت متأخر من الليل، وتتركز الفعالية الجوية في المناطق الشمالية والشرقية من الإقليم.

الرياح: جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة (10 – 20 كم/س).

درجات الحرارة العظمى المسجلة:

أربيل: 15°م | السليمانية: 14°م | دهوك: 15°م | حلبجة: 14°م | كركوك (كرميان): 17°م.

زاخو: 16°م | سوران: 11°م | حاج عمران: 4°م.

توقعات طقس يوم غد السبت 7 شباط 2026:

الأجواء: غائم وممطر بشكل عام، مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ومتقطعة في أغلب المناطق، وتساقط للثلوج في المناطق الحدودية. تزداد شدة الأمطار ليلاً لتصبح غزيرة في بعض الأحيان.

الحرارة: تنخفض درجات الحرارة بمعدل (2 - 4) درجات مئوية مقارنة باليوم.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة (15 – 25 كم/س).

درجات الحرارة العظمى المتوقعة:

أربيل: 13°م

السليمانية: 11°م

دهوك: 12°م

حلبجة: 11°م

كرميان: 14°م

زاخو: 14°م

سوران: 8°م

بيرمام: 8°م

حاج عمران: 1°م

وختمت المديرية بيانها بالتنويه إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية خلال أوقات هطول الأمطار لتتراوح ما بين (4 - 6) كم، داعية المواطنين والسائقين إلى توخي الحذر في الطرقات الجبلية والحدودية.