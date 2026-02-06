طقس العراق.. أمطار رعدية وغبار وتباين في درجات الحرارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار الرعدية وتصاعداً للغبار وتبايناً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الجمعة 6 شباط 2026، أن "غداً السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار متوسطة الى غزيرة الشدة احياناً في المنطقة الشمالية وخفيفة في المنطقة المتوسطة ومتوسطة الشدة في المنطقة الجنوبية مع حدوث عواصف رعدية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً إلى أكثر من (30 -40 ) كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن".

وتابع البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 10، دهوك 11، أربيل ونينوى 13، كركوك 14، صلاح الدين وديالى والبصرة 16، بغداد والأنبار وواسط والديوانية وميسان 18، وكربلاء المقدسة وبابل والنجف الأشرف وذي قار والمثنى 20".

وأضاف، أن "يوم الأحد سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية في المنطقة الشمالية من البلاد وتزداد غزارتها ليلاً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".

وبين، أن "الثلاثاء المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم على العموم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية في الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم".