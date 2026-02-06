الذكاء الاصطناعي يُغيّر تشخيص سرطان البروستاتا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- طوَّر باحثون في جامعة العلوم والتكنولوجيا النرويجية أداة ذكاء اصطناعي واعدة تهدف إلى تسريع تشخيص حالات سرطان البروستاتا ورفع دقّته.

وأضافوا أنّ الأداة قادرة على تحديد المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة دقيقة، في ظلّ صعوبة التمييز بين الأورام الخطِرة والحميدة. ونُشرت النتائج، الأربعاء، في دورية علمية متخصّصة في بحوث الصحّة النوعية.

ويُعدّ سرطان البروستاتا من بين أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الرجال، ويزداد انتشاره مع التقدّم في العمر. ويظهر المرض غالباً في الغدّة البروستاتية الصغيرة الواقعة أسفل المثانة، وقد لا يسبّب عوارضَ في مراحله المبكرة، ممّا يجعل اكتشافه صعباً دون فحوص مُنتظَمة.

ويبدأ الكشف، عادةً، بفحص الدم المعروف باسم «اختبار مُستضد البروستاتا النوعي»، يليه تصوير بالرنين المغناطيسي لفحص البروستاتا. ومع ازدياد عدد الصور الطبية، أصبح من الضروري استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع التشخيص وتحسين دقّته.

وطوّر الفريق أداة ذكاء اصطناعي تحمل اسم «بروفايز»، صُمّمت لمساعدة الأطباء في تشخيص سرطان البروستاتا بسرعة أكبر ودقّة أعلى. وتتيح الأداة تحديد المرضى الذين يحتاجون إلى أخذ خزعة فقط، ممّا يقلّل التدخّلات غير الضرورية، ويوفّر وقت الأطباء، ويخفّف الضغط على أقسام الأشعّة بالمستشفيات.

وتعتمد الأداة على تحليل صور الرنين المغناطيسي للبروستاتا باستخدام خوارزميات ذكاء اصطناعي متقدّمة، لتحديد المناطق المصابة بدقّة، كما تميّز بين الحالات البسيطة والواضحة، التي يمكن التعامل معها بسهولة، وبين الحالات المعقّدة التي تتطلّب تقييماً بشرياً متعمّقاً.

وأظهرت الاختبارات، التي شملت 18 مريضاً شُخِّصت إصابتهم باستخدام الأداة، أنها تساعد أطباء الأشعّة على تحديد ما إذا كان المريض يحتاج إلى خزعة، وتحديد الموضع الدقيق داخل البروستاتا لأخذ العيّنة، إضافة إلى تسريع تفسير صور الرنين المغناطيسي وتحسين دقّة التشخيص.

ورغم فاعلية الأداة، بيَّنت الدراسة أنّ ثقة المرضى بالنتائج ترتبط دائماً بتأكيد طبيب مختص، خصوصاً في الحالات عالية المخاطر، مثل السرطان.

وأوضح الفريق أنّ التعاون بين الذكاء الاصطناعي والأطباء يتيح تقليل الأخطاء في تفسير الصور الطبية وتحسين تحديد مواقع الأورام، ممّا يسهم في اتّخاذ قرارات علاجية أكثر فاعلية.

كما أكّدت الدراسة أنّ نجاح الذكاء الاصطناعي يعتمد، إلى حدّ كبير، على دور الطبيب كضامن للنتائج، إذ يعمل وجود الطبيب على موازنة التكنولوجيا بالتقييم البشري، ويُعزّز ثقة المرضى في التشخيص.

وأشار الباحثون إلى أنّ الأداة تمثّل خطوة نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي في التشخيص الروتيني لسرطان البروستاتا، مع الحفاظ على الدور المحوري للأطباء في التواصل مع المرضى واتّخاذ القرار الطبي النهائي.