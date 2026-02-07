السفارة الأميركية ببغداد تعلن عن وقوع تفجير مسيطر عليه داخل مركز الدعم الدبلوماسي

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، صباح اليوم السبت، عن تفجير مسيطر عليه داخل مركز الدعم الدبلوماسي التابع لها.

وقالت السفارة في منشورٍ على منصة إكس، "تم إبلاغ السلطات العراقية بوقوع تفجير مسيطر عليه صباح يوم السبت الموافق 7 شباط/فبراير، وذلك في مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهي منشأة دبلوماسية أميركية".