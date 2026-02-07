وفاة طفلين "توأم" اختناقاً في قضاء رانية بسبب مدفأة منزليّة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- توفي طفلان توأم، صباح اليوم السبت، إثر حادث مأساوي نجم عن استنشاق الدخان والغازات المنبعثة من مدفأة داخل منزلهما في ناحية حاجياوا التابعة لقضاء رانیة بحافظة السليمانية.

وقال مصدر طبي من مستشفى رانیة لـ كوردستان 24، إن الطفلين التوأم، مير مريوان (ذكر) وميلي مريوان (أنثى)، واللذين يبلغان من العمر 6 سنوات، فارقا الحياة نتيجة الاختناق بالدخان والغاز قبل وصولهما إلى المستشفى.

ووفقاً للمعلومات الواردة، فإن العائلة مكونة من أربعة أطفال؛ كان أصغرهم ينام في غرفة الوالدين، بينما كان الأطفال الثلاثة الآخرون (مير وميلي وشقيقهما الذي يكبرهما بعام واحد) ينامون معاً في غرفتهم.

وتشير التفاصيل إلى أن العائلة تركت المدفأة مشتعلة أثناء النوم، مما أدى إلى اشتعال النيران في "كرسي" قريب منها، تسبب الحريق في انبعاث أدخنة كثيفة أدت إلى اختناق التوأم ووفاتهما على الفور، فيما نجا شقيقهما الثالث المتواجد في الغرفة نفسها دون أن يصاب بأذى.