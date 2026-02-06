دمشق وقسد تبدآن رسمياً بترسيم النقاط العسكرية بالحسكة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- كشفت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم الجمعة 6 شباط 2026، عن تفاصيل اجتماعات وجولات ميدانية مشتركة أجرتها مع ممثلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محافظة الحسكة.

معلنةً بدء المرحلة التنفيذية للاتفاقات المبرمة بين الجانبين.

وأوضح بيان صادر عن هيئة العمليات أن وفداً رفيع المستوى يضم عدداً من ضباط وقادة الجيش السوري عقد لقاءً مع ممثلي "قسد"، أعقبته جولة ميدانية مشتركة شملت عدة مناطق ومواقع في المحافظة سادتها "أجواء إيجابية"، حيث استهدفت هذه الجولة وضع بنود الاتفاق بين الدولة السورية وقيادة "قسد" موضع التنفيذ الفعلي.

وأشار البيان إلى أن الطرفين توصلا إلى توافق تام بشأن الجداول الزمنية لبدء تنفيذ بنود الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تشمل خطوات عملية مفصلة في مقدمتها انسحاب القوات العسكرية من المناطق المدنية المأهولة إلى نقاط وتمركزات عسكرية محددة، والبدء فوراً بفتح الطرق الدولية والفرعية وإزالة العوائق والحواجز الأمنية.

كما تضمن الاتفاق إرساء آلية للتنسيق والتعاون المشترك في عمليات إزالة وتطهير الألغام، بالإضافة إلى تسريع خطوات عملية الدمج بين القوات.

وتعد هذه التحركات الميدانية تحولاً جوهرياً في مسار العلاقة بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، وخطوة متقدمة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن في مناطق شمال شرق سوريا.