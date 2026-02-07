العراق يرحب بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية في مسقط ويؤكد دعمه لخفض التصعيد الإقليمي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، ترحيب جمهورية العراق بالمفاوضات الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن هذه المفاوضات تمثل "خطوة إيجابية" نحو خفض التصعيد في المنطقة وتعزيز فرص الحوار. وأكد البيان دعم العراق الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تخفيف حدة التوتر، مشدداً على أهمية اعتماد الدبلوماسية وسيلةً أساسية لحل الخلافات وضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي سياق متصل، أعربت الخارجية العراقية عن تقديرها العالي للدور "البنّاء" الذي تضطلع به سلطنة عُمان في استضافة وتيسير هذه المحادثات، مشيدةً بنهج مسقط الداعم للاستقرار وتوفير الأجواء المناسبة للتفاهم بين الأطراف.

وعقدت اليوم الجمعة الجولة الاولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، في عُمان بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، فيما يُبقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخيار العسكري مطروحاً، وتؤكد طهران أنها "جاهزة" للدفاع عن نفسها.

وهذه أول محادثات منذ أن شنت الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) ضربات على مواقع رئيسية للبرنامج النووي الإيراني خلال حرب الـ12 يوماً التي اندلعت بين إيران وإسرائيل مع شن الأخيرة هجوماً مفاجئاً.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن المباحثات مع الولايات المتحدة عقدت في أجواءٍ وصفها بـ "غاية الإيجابية".

يأتي ذلك، في وقتٍ أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، انتهاء جولة المفاوضات بين طهران وواشنطن اليوم الجمعة في العاصمة العمانية مسقط.

وذكر موقع "أكسيوس" أن جولة ثانية من المحادثات بين أميركا وإيران ستعقد في عُمان خلال أيام، فيما تحدثت وكالة "إيرنا" عن مؤشرات لوجود تفاهم خلال الجولة الأولى.