طقس العراق.. تساقط للأمطار وارتفاع في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم السبت 7 شباط 2026، أن "غداً الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم، ويكون غائماً مع تساقط أمطار في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والشمالية تكون غزيرة فوق المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (4-6) كم".

وتابع البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك والسليمانية 11، أربيل 13، نينوى 14، كركوك 15، صلاح الدين 18، ديالى 19، الأنبار 20، بغداد وكربلاء المقدسة وواسط 21، بابل وميسان 22، النجف الأشرف والديوانية 23، المثنى 24، وذي قار والبصرة 25".

وأضاف، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار فيها تزداد غزارتها فوق المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد، والرؤية الأفقية (8-10) كم، وفي المطر (4-6) كم".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، وغائماً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر فيها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الجنوبية والشمالية".

وبين، أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر متفرقة فيها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".