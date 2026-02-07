من أصل 7 آلاف.. نقل أكثر من 2000 سجين من "داعش" إلى العراق حتى الآن

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تواصل القوات الأمريكية عمليات نقل معتقلي تنظيم "داعش" من السجون السورية إلى الأراضي العراقية، حيث أفادت معلومات حصلت عليها "كوردستان 24" بانطلاق قافلة جديدة اليوم تضم ست حافلات من منطقة "حتين".

ووفقاً للمعلومات الخاصة، فإن عملية النقل التي تشرف عليها القوات الأمريكية تجري عبر دفعات متتالية. ومن بين نحو 7000 معتقل من التنظيم، تم حتى الآن نقل أكثر من 2000 سجين عبر قوافل مؤلفة من ست حافلات لكل منها. وفي أحدث تحرك، سيّرت القوات الأمريكية اليوم قافلة إضافية انطلقت من منطقة "حتين" باتجاه منطقة "الزور".

تجري هذه العمليات وسط إجراءات أمنية مشددة وحراسة دقيقة من القوات الأمريكية، مع توفير غطاء جوي لمراقبة مسار القوافل وتأمين عملية الانتقال.

ويصل إجمالي عدد مسلحي "داعش" المقرر إعادتهم إلى العراق إلى أكثر من 7 آلاف شخص. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة أقرها مجلس الأمن الوطني العراقي في 26 كانون الثاني/يناير الماضي، والتي تضمنت تشكيل لجنة أمنية موحدة للإشراف على استلام ونقل كافة عناصر التنظيم من السجون السورية إلى العراق.