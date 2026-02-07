الداخلية الاتحادية تنعى ضابطاً ومنتسباً خلال واجب أمني بكربلاء

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- نعت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم السبت، ببالغ الفخر والاعتزاز، اثنين من كوادرها اللذين فقدا حياتهما أثناء أداء واجبهما في محافظة كربلاء، "دفاعاً عن أمن المواطن وهيبة الدولة".

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن قوة أمنية من شرطة محافظة كربلاء خرجت لتنفيذ أوامر قبض قضائية بحق أحد المطلوبين وفق السياقات القانونية والمهنية.

وأضاف البيان، أن المتهم وأخاه "أقدما على فتح النار على القوة الأمنية، في تصرّف إجرامي جبان يعكس استهتارًا واضحًا بأرواح المواطنين ورجال الأمن".

موضحاً أن الاعتداء "أسفر عن استشهاد الرائد سلام أحمد محمد واستشهاد المفوض علي عبوش عيسى، بعد أن سطّرا أسمى معاني التضحية والفداء دفاعًا عن أمن القانون وهيبة الدولة".

وأكد البيان أن القوة الأمنية تعاملت مع الموقف باحترافية وشجاعة عالية، حيث تمكنت من مطاردة المتهمين وإلقاء القبض عليهما فوراً، واتُخِذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل.

واختتمت الوزارة بيانها بتقديم أحر التعازي والمواساة لذوي الفقيدين، مؤكدة أن دماء رجالها ستبقى حصناً منيعاً لأمن الوطن، وأن يد العدالة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالاستقرار أو التعرض لرجال الأمن أثناء أداء واجباتهم.