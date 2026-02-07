بالنيابة عن مسرور بارزاني.. وفد حكومي رفيع يهنئ "الاتحاد الإسلامي الكوردستاني" بذكرى تأسيسه

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بتكليف من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، زار وفد حكومي رفيع المستوى، اليوم السبت 7 شباط 2026، مقر المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، لتقديم التهاني بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لإعلان الحزب.

ضم الوفد الحكومي كلاً من وزير الأوقاف والشؤون الدينية د. پشتیوان صادق، ووزير الصحة د. سامان برزنجي ومحافظ أربيل أوميد خوشناو.

وكان في استقبال الوفد الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، الأستاذ صلاح الدين محمد بهاء الدين، وعدد من أعضاء المكتب السياسي وقيادات الحزب.

وخلال اللقاء، نقل الوفد تحيات وتهاني رئيس الحكومة مسرور بارزاني لقيادة وقواعد الاتحاد الإسلامي، معربين عن تمنياتهم للحزب بمزيد من التقدم والنجاح في مسيرته السياسية.

كما أكد الوفد الحكومي على أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في المشهد السياسي، داعياً الحزب للاستمرار في نهجه الوسطي والاعتدال الذي عرف به، وبما يصب في تعزيز وحدة الصف الكوردستاني وترسيخ قيم التعايش وقبول الآخر بين جميع الأحزاب والقوى السياسية في الإقليم.

من جانبه، عبر الأمين العام للاتحاد الإسلامي عن شكره وتقديره لهذه المبادرة، مؤكداً حرص الحزب على العمل المشترك بما يخدم المصالح العليا لشعب كوردستان.

تأتي هذه الزيارة في إطار التواصل الدبلوماسي والسياسي الذي تنهجه رئاسة حكومة الإقليم مع القوى السياسية الكوردستانية في مناسباتها الوطنية والحزبية.