فاجعة في ريف اللاذقية.. السيول تصرع طفلين وتُفقد آخرين وسط عمليات إنقاذ واسعة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- شهد ريف اللاذقية الشمالي ليلة مأساوية إثر عواصف مطرية غزيرة أدت إلى تشكل سيول جارفة، أسفرت عن وفاة طفلين وفقدان مدنيين اثنين، فيما نجحت فرق الإنقاذ في انتشال طفل ثالث وعائلات حاصرتها المياه.

مأساة "عين عيسى"

أعلن الدفاع المدني السوري عن وفاة طفلين غرقاً بعد أن جرفتهم السيول في منطقة "عين عيسى" بريف اللاذقية الشمالي. وأفادت المصادر الميدانية بأن فرق الإنقاذ تمكنت من سحب طفل ثالث على قيد الحياة من بين السيول، مؤكدة أن الأطفال الثلاثة أشقاء بحسب المعطيات الأولية.

عمليات بحث مضنية في "العسلية"

وفي منطقة "العسلية"، تواصل فرق الطوارئ عمليات تمشيط واسعة بحثاً عن مدنيين اثنين فُقدا جراء السيول. وأشار بيان الدفاع المدني إلى إنقاذ شخص واحد كان قد علق بأحد الأشجار وسط المياه الجارفة، فيما تواجه الفرق صعوبات بالغة في الوصول إلى المفقودين الآخرين بسبب عمق الوديان وقوة التيارات المائية وخطورة التضاريس الصخرية.

استنفار وإنقاذ عائلات محاصرة

وعلى امتداد ريف المحافظة، استجابت الفرق لبلاغات طارئة شملت:

البدروسية: إخلاء عائلة مكونة من 6 أفراد حاصرتهم المياه داخل منزلهم.

الشيخ حسن: إنقاذ عائلة من 5 أفراد وتأمين موقعهم.

فتح الطرق: تعمل الآليات الثقيلة على إزالة العوائق الصخرية والطينية التي أدت لقطع طرق رئيسية في المنطقة.

تفاقم المعاناة في مخيمات إدلب

ولم تقتصر الأضرار على اللاذقية، حيث أدت الأمطار الغزيرة في ريف إدلب الغربي إلى غمر وجرف خيام النازحين في منطقة "خربة الجوز". واستدعى الوضع تنفيذاً عاجلاً لعمليات إجلاء للأهالي المتضررين باتجاه مراكز إيواء مؤقتة ومدارس تم افتتاحها لاستقبال العائلات التي فقدت مأواها.

تحذيرات مستمرة

وفي ظل استمرار التقلبات الجوية، جدد الدفاع المدني دعوته للمواطنين بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة، والابتعاد عن مجاري الأودية والمنحدرات، والإبلاغ الفوري عن أي حالات حصار أو فقدان لضمان سرعة الاستجابة.