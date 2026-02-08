طقس العراق: تقلبات جوية وأمطار رعدية مرتقبة في أغلب المناطق

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، أن الطقس ليوم غدٍ الاثنين سيكون غائماً على العموم، مع امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية احياناً في المنطقة الشمالية والاقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية.

وتوقعت الهيئة في بيانٍ لها، "تشكّل الضباب في بعض اقسام المنطقة الشمالية صباحاً يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وعدة درجات في المنطقة الجنوبية، والرؤية الافقية (8-6) كم وفي المطر والضباب (4-2) كم".

وأضاف البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الإثنين في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 11، نينوى 14، أربيل والسليمانية 15، كركوك 18، ديالى والأنبار 21، بغداد وصلاح الدين 22، كربلاء المقدسة وميسان 23، واسط 24، بابل 25، النجف الأشرف والبصرة 26، الديوانية 27، ذي قار والمثنى 28".

مشيراً إلى طقس يوم الثلاثاء "سيكون غائماً على العموم، مع فرصة لزخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً على المرتفعات الجبلية من المنطقة الشمالية ليلاً، كما يتشكل الضباب في بعض اقسام المنطقة الشمالية صباحاً يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية، والرؤية الافقية (10-8) كم وفي المطر (7-5) كم وفي الضباب (4-2) كم".

لافتاً إلى أن "الأربعاء القادم سيكون الطقس غائماً في المنطقة الوسطى، وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية مع امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية تكون رعدية احياناً، كما يتشكل الضباب في بعض اقسام المنطقة الشمالية صباحاً يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الافقية (10-8) كم وفي المطر (6-4) كم وفي الضباب (4-2)".

أما يوم الخميس، فتوقعت الهيئة أن يكون الطقس "غائماً جزئياً واحياناً غائم مع امطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية في المنطقة الشمالية وبعض اقسام المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، والرؤية الافقية (8-6) كم وفي المطر (6-4) كم".