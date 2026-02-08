المنافذ: ضبط دراجات نارية معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط دراجات نارية معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي، في بيان: إن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، تمكنت بناءً على المعلومات الواردة من مصادر خاصة بالهيئة، وبعد استحصال موافقة قاضي التحقيق، من ضبط حاويتين حجم 40 قدمًا تحتوي (دراجات نارية) ممنوعة من الاستيراد معدة للتهريب".

وأضاف أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة الحاويات إلى مركز شرطة جمرك أم قصر الشمالي لعرض الموضوع أمام انظار قاضي التحقيق ومحاسبة المقصرين".