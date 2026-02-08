بزشكيان يعلق على المحادثات مع واشنطن: الشعب الإيراني يردُّ الاحترام بالاحترام

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن المحادثات التي جرت مع الولايات المتحدة، الجمعة، تمثل "خطوةً إلى الأمام"، مؤكداً أن طهران لن تتسامح مع أي تهديد.

وقال بزشكيان في تدوينة على منصة إكس: مثّلت المحادثات الإيرانية الأميركية، التي جرت بفضل جهود المتابعة التي بذلتها الحكومات الصديقة في المنطقة، خطوةً إلى الأمام.

وأضاف: لطالما كان الحوار استراتيجيتنا للوصول إلى حلول سلمية. منطقنا بشأن القضية النووية هو الحقوق الصريحة المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأكد أن الشعب الإيراني "لطالما ردّ على الاحترام بالاحترام، لكنه لا يتسامح مع لغة القوة".

گفتگوهای ایران و امریکا که با پیگیری دولت‌های دوست در منطقه برگزار شد، یک قدم به جلو بود. گفتگو همواره راهبرد ما برای حل و فصل مسالمت‌آمیز بوده است. منطق ما در هسته‌ای، حقوق مصرح در معاهده عدم اشاعه است. ملت ایران همواره تکریم را با تکریم پاسخ داده، اما زبان زور را برنمی‌تابد. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) February 8, 2026

وأمس السبت، أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن أمله في استئناف سريع للمفاوضات مع الولايات المتحدة.

محذرا في الوقت نفسه من أنّ بلاده مستعدة لضرب القواعد الأميركية في المنطقة في حال تعرضها لهجوم أميركي.

عُقدت مفاوضات غير مباشرة الجمعة بين واشنطن وطهران في مسقط، هي الأولى منذ أن شنّت الولايات المتحدة في حزيران/يونيو ضربات على مواقع نووية رئيسية خلال حرب استمرت 12 يوما وبدأتها إسرائيل على إيران.

بعد انتهاء جولة التفاوض، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمحادثات "جيدة جدا"، في وقت تحدث عراقجي عن "أجواء إيجابية للغاية".

والسبت، أشار عراقجي وفق مقتطفات من مقابلة مع الجزيرة نُشرت على قناته الرسمية على تطبيق تلغرام، إلى "بداية جيدة".

وقال "في الوقت الراهن، لم يُحدد موعدٌ مُعين للجولة الثانية من المفاوضات، لكننا وواشنطن نعتقد أنه ينبغي عقد هذه المفاوضات قريبا".

وكان ترامب أعلن الجمعة أنّ الطرفين سيلتقيان مجددا "مطلع الأسبوع المقبل".

وقاد عراقجي وفد بلاده في المحادثات، فيما كان الوفد الأميركي برئاسة ستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، إضافة الى صهر الرئيس جاريد كوشنر.