اشتداد موجة الأمطار في الإقليم وتوقعات بهطول أكثر من 40 ملم ببعض المناطق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة، مؤكدة استمرار هطول الأمطار.

وذكرت المديرية في توقعاتها لليوم الأحد، 8 شباط 2026، أن تأثير موجة الأمطار التي تجتاح المنطقة سيستمر، مع زيادة ملحوظة في كثافة الضباب، لا سيما في المناطق الجبلية.

كما أشارت التوقعات إلى احتمال هطول زخات خفيفة من الثلوج فوق قمم الجبال العالية والمناطق الحدودية.

وفيما يأتي أعلى درجات الحرارة المسجّلة في بعض مناطق إقليم كوردستان خلال اليوم الأحد:

أربيل: 12 درجة مئوية

صلاح الدين: 9 درجات مئوية

سوران: 8 درجات مئوية

حاجي عمران: 4 درجات مئوية

السليمانية: 9 درجات مئوية

جمجمال: 11 درجة مئوية

حلبجة: 11 درجة مئوية

دهوك: 12 درجة مئوية

زاخو: 13 درجة مئوية

عقرة: 10 درجات مئوية

في غضون ذلك، أعلنت المديرية توقعاتها لحالة الطقس ليوم غدٍ الاثنين، 9 شباط 2026، مشيرة إلى اشتداد تأثير موجة الأمطار في المنطقة؛ حيث ستكون الأجواء غائمة مع هطول الأمطار في كافة الأنحاء.

وذكرت المديرية أن غزارة الأمطار ستزداد في حدود إدارات (سوران، راپرين، وزاخو) مع احتمال هطول زخات مطر رعدية غزيرة أحياناً، كما يُتوقع هطول أمطار غزيرة في مركز محافظة دهوك.

وأوضح البيان أن مراكز محافظات أربيل، السليمانية، كركوك، وحلبجة ستشهد أمطاراً هادئة وزخات متقطعة، مع فرصة لحدوث عواصف رعدية وتساقط للثلوج في المناطق الجبلية الحدودية في بعض الأوقات.

ومن المتوقع أن تسجل مناطق (عقرة، ميرگەسور، بجيل، سيدكان، وبيران) أعلى نسبة هطول للأمطار، حيث يُرجح أن تتجاوز كميتها 40 ملم.

وفيما يأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال يوم الاثنين:

أربيل: 13 درجة مئوية

صلاح الدين: 10 درجات مئوية

سوران: 10 درجات مئوية

حاجي عمران: 5 درجات مئوية

السليمانية: 11 درجة مئوية

جمجمال: 12 درجة مئوية

حلبجة: 13 درجة مئوية

دهوك: 11 درجة مئوية

زاخو: 12 درجة مئوية

عقرة: 12 درجة مئوية