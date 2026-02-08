لجنة مهجري "سري كانيه" تؤكد استمرار التنسيق لضمان عودة آمنة ومنظمة للأهالي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت لجنة مهجري "سري كانيه/ رأس العين"، في بيان رسمي أصدرته اليوم الأحد، عن تكثيف جهودها ومتابعتها المستمرة لملف العودة، وذلك بالتنسيق المباشر مع الجهات الرسمية والعليا.

وأوضحت اللجنة أن الأولوية القصوى في تحركاتها تكمن في تأمين الظروف الملائمة لعودة "كريمة وآمنة" تضمن سلامة المهجرين وتحفظ حقوقهم وكرامتهم. وأكد البيان التزام اللجنة بإطلاع الأهالي على أي مستجدات أو تطورات تتعلق بهذا الملف بكل شفافية ووضوح.

وشددت اللجنة على أنها ستتولى بنفسها مهام الإشراف والتنظيم الميداني لأي عملية عودة قادمة، لضمان أن تكون العملية "منظمة ومدروسة"، محذرة من أي تحركات غير منسقة قد تعرض سلامة الأهالي للخطر.

وأعربت الإدارة في ختام بلاغها عن أملها في أن تحمل الفترة المقبلة "بشائر خير" تنهي معاناة النزوح وتكلل الجهود بالنجاح.