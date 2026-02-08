مديرية مرور أربيل تصدر إجراءات تنظيمية جديدة لسيارات الأجرة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت مديرية مرور أربيل، اليوم الأحد 8 شباط 2026، بياناً موجهاً إلى كافة سائقي سيارات الأجرة (التكسي) ضمن محافظة أربيل، تلزمهم فيه بضرورة تثبيت العلامة الضوئية الخاصة بسيارات الأجرة.

وجاء في البيان، أنه بناءً على المتابعة والرقابة الميدانية لفرق المرور، لوحظ عدم التزام بعض السائقين بالمكان والمواصفات المحددة لوضع العلامة الضوئية، حيث تبين أن البعض لا يضع العلامة مطلقاً، أو يثبتها في أماكن غير مناسبة ومخالفة للضوابط.

وأوضحت مديرية مرور أربيل أن الهدف من هذه الإجراءات هو توحيد المظهر العام لسيارات الأجرة وتنظيم عملها، داعية السائقين إلى الالتزام بالتعليمات التالية:

موقع التثبيت: يجب تثبيت علامة التكسي حصراً فوق سقف المركبة، في المنتصف تماماً بين باب السائق والباب الخلفي.

الإضاءة واللون: يجب أن تحتوي العلامة على مصباح للإضاءة لضمان رؤيتها بوضوح ليلاً، على أن يكون لون الإضاءة الأصفر فقط، ويُمنع استخدام أي لون آخر منعا باتاً.

المناطق المحظورة: يُمنع منعاً باتاً وضع علامة التكسي على الزجاج الأمامي، أو الزجاج الخلفي، أو على صندوق السيارة.

وشددت مديرية مرور أربيل في ختام بيانها، على أن كل سائق لا يلتزم بهذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة والعقوبات القانونية.