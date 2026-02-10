رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يُطلق مشروع "إي-بسولة" (E- Psule) للخدمات الرقمية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تشهد العاصمة أربيل، صباح اليوم الثلاثاء 10 شباط، مراسم الإعلان عن مشروع "إي-بسولة" (E-Psule) الإلكتروني، برعاية وحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق.

وتنطلق المراسم في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بمشاركة واسعة لعدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال من إقليم كوردستان وعموم العراق، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين.

ويُعد مشروع "إي-بسولة" (E-Psule) منصة إلكترونية وموقعاً للخدمات الحكومية، يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في الإقليم وتقديم التسهيلات الخدمية للمواطنين والقطاع الخاص، مما يسهم في تنظيم المعاملات المالية والإدارية بشكل إلكتروني حديث.