اجتماع "حاسم" في بيرمام.. الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يبحثان حسم ملف رئاسة الجمهورية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- يعقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الأربعاء 11 شباط 2026، اجتماعاً رفيع المستوى في منطقة "بيرمام" بمحافظة أربيل، لمناقشة ملف منصب رئيس جمهورية العراق والوصول إلى تفاهمات نهائية بشأنه.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، يترأس وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني في هذا الاجتماع بافل طالباني، حيث سيلتقي بوفد رفيع من الحزب الديمقراطي الكوردستاني لبحث الخيارات المتاحة بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، أكدت أشواق جاف، عضوة اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن هذا الاجتماع سيكون "حاسماً"، موضحةً أن الطرفين س يقرران ما إذا كانا سيدخلان جلسة البرلمان بمرشح مشترك في حال التوصل لاتفاق، أو الذهاب بمرشحين منفصلين إذا ما استمرت نقاط الخلاف.

من جانبه، أشار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، هريم كمال آغا، إلى أن هذا اللقاء يهدف حصراً إلى حسم ملف الرئاسة.

وكشف آغا أنه في حال توصل الحزبان إلى اتفاق نهائي خلال اجتماع اليوم، فمن المتوقع أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم غد الخميس، الموافق 12 شباط.

يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت حساس لإنهاء حالة الانسداد السياسي المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية في بغداد، وسط ترقب من الأوساط السياسية لنتائج ما سيسفر عنه لقاء "بيرمام".