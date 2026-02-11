3 ملفات ساخنة في اجتماع حكومة كوردستان اليوم .....التعداد والموازنة والسلة الغذائية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 11 شباط 2026، اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، لمناقشة ثلاثة محاور رئيسية:

المحور الأول:

يتناول ملف التعداد السكاني العام في العراق الذي أُجري يومي 20 و21 تشرين الثاني 2024. وبحسب النتائج الرسمية المعلنة، حُددت نسبة سكان إقليم كوردستان (باستثناء المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم) رسمياً بـ 14.1%. وسيناقش المجلس متابعة إلزام الحكومة الاتحادية باعتماد هذه النتائج لتحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة، مع التأكيد على تنفيذ الاتفاقيات المسبقة بين الحكومتين وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الاتحادي.

المحور الثاني:

يختص بالمصادقة على المحضر المشترك الموقع في 27 تشرين الثاني 2025 بين وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين ومؤسسة السجناء السياسيين الاتحادية. يأتي ذلك في ضوء موافقة رئاسة مجلس الوزراء بموجب الكتاب (5423) الصادر في 12 تشرين الثاني 2024، والخاص بـ توحيد ونقل ملفات السجناء والمعتقلين السياسيين في إقليم كوردستان إلى المؤسسة الاتحادية، استناداً إلى المادة (132) من الدستور والقانون رقم (10) لسنة 2025.

المحور الثالث:

يتضمن اتخاذ قرار بشأن مقترح وزارة التجارة والصناعة المتعلق بـ أموال السلة الغذائية الشهرية للمواطنين، والتي يتم تأمينها من قبل وزارة التجارة الاتحادية ضمن إطار (النفقات الحاكمة)، بالإضافة إلى مناقشة معالجة المبالغ المالية المتراكمة للسنوات السابقة من (2004 إلى 2022).