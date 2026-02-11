حصر السلاح بيد الدولة وبسط القانون هما الركيزة الأساسية لبناء عراق مستقر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أن الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار الدائم في العراق يمر عبر بسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة.

وأوضح المالكي، في معرض رده على أسئلة الصحفيين عبر النافذة الإلكترونية لمكتبه الإعلامي، أن الشعب العراقي الذي عانى من مرارة الحروب والعنف يستحق العيش بكرامة وأمان. وشدد على ضرورة "التهدئة وتكاتف الجهود" لضمان وجود جيش وطني واحد يضم جميع مكونات الشعب العراقي تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة.

وأشار رئيس ائتلاف دولة القانون إلى أن تحقيق هذا الاستقرار سيوفر بيئة آمنة جاذبة للاستثمار، ما يسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل للشباب ودفع عجلة الإعمار والبناء في مختلف محافظات البلاد.