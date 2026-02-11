رئيس الوزراء الكندي يعد بحل الخلاف مع ترامب بشأن مشروع جسر مشترك

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء تناولت ايجاد حل للخلاف الذي أثارته تهديدات الأخير بوقف افتتاح جسر جديد يربط بين البلدين.

وكان ترامب قد طالب في منشور بأن تمتلك الولايات المتحدة "نصف" جسر غوردي هاو قيد الإنشاء والذي يربط مقاطعة أونتاريو الكندية بولاية ميشيغان الأميركية.

وقال كارني للصحافيين في أوتاوا "تحدثت إلى الرئيس هذا الصباح. وبخصوص الجسر، سيتم حل الوضع"، دون أن يعطي تفاصيل أكثر.

وأوضح كارني أن كندا دفعت تكاليف بناء الجسر وملكيته مشتركة بين ولاية ميشيغان والحكومة الكندية.

وبدأ العمل على بناء الجسر الذي يحمل اسم لاعب الهوكي الكندي الراحل غوردي هاو، نجم دوري الهوكي الكندي وفريق "ديترويت ريد وينغز"، في عام 2018 بكلفة تبلغ 4,7 مليار دولار، ومن المقرر افتتاحه هذا العام.

لكن ترامب الذي اقترح بعد عودته إلى البيت الأبيض بضم كندا لتصبح الولاية الأميركية الحادية والخمسين، هدد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء الاثنين بعرقلة افتتاح الجسر.

وقالت المتحدة باسم البيت الابيض كارولاين ليفيت الثلاثاء، إن هذا "مجرد مثال آخر على وضع الرئيس ترامب مصالح أميركا أولا"، مضيفة أن ترامب "أوضح ذلك جليا في مكالمته مع رئيس الوزراء كارني".

واعتبرت في مؤتمر صحافي أن "سيطرة كندا على كل ما سيعبر جسر غوردي هاو وامتلاكها للأراضي على جانبيه أمر غير مقبول للرئيس".

ومن بين شكاوى أخرى، زعم ترامب أن كندا لم تستخدم "تقريبا" أي منتجات أميركية في بناء الجسر.

وقال كارني إنه أبلغ ترامب "أن هناك فولاذا كنديا وعمالا كنديين، ولكن هناك أيضا فولاذا أميركيا وعمالا أميركيين شاركوا" في عملية البناء.

ولم يعلق كارني على ادعاء ترامب المثر للاستغراب بأن بكين ستمنع الكنديين من ممارسة رياضة هوكي الجليد في حال أبرمت الصين وكندا اتفاقية تجارية.

وقال ترامب في منشوره الاثنين "أول ما ستفعله الصين هو إنهاء جميع مباريات هوكي الجليد في كندا، وإلغاء كأس ستانلي نهائيا"، في إشارة إلى الكأس السنوية لدوري الهوكي الوطني.

AFP