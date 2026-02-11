توزيع أكبر عدد من قطع الأراضي ضمن حدود محافظة دهوك

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن المسؤول الإعلامي في بلدية دهوك عن استكمال كافة الاستعدادات لتوزيع قطع الأراضي على الموظفين في المحافظة، مشيراً إلى أن العام الحالي سيشهد توزيع أكبر عدد من الأراضي في المنطقة.

وأوضح "أمير أتروشي"، المسؤول الإعلامي لبلدية دهوك، قائلاً: "إن بلدية دهوك جاهزة تماماً لتوزيع الأراضي على الموظفين، حيث يوجد لدينا نحو 70 ألف ملف للموظفين في بلديتنا. نحن الآن بصدد إجراء عمليات المسح الميداني للأراضي، وسنبدأ عملية التوزيع في أي بلدية تكتمل جاهزية أراضيها أولاً".

وأضاف أتروشي: "تم لغاية الآن توزيع 3789 قطعة أرض؛ إذ نحرص على أن يتمكن الموظف من تسجيل ملكية الأرض (الطابو) في اليوم التالي مباشرة لاستلامها، لضمان عدم حدوث أي عقبات قانونية".

كما أشار إلى أن 10 بلديات ضمن حدود دهوك باتت جاهزة حالياً، وهي: بردرش، عقرة، كلك، كلكجي، شاريا، خانك، زاويتة، شيلادزي، ديرلوك، بالإضافة إلى عدة مناطق أخرى.

يُذكر أنه في 27 آذار 2024، وخلال اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان، وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء مسرور بارزاني، تقرر توزيع قطع أراضٍ على جميع الموظفين الذين لم يستفيدوا سابقاً، بشرط ألا تقل مدة خدمتهم الوظيفية عن 8 سنوات.

وقد نُشر هذا القرار في جريدة "وقائع كوردستان" الرسمية بتاريخ 28 أيار 2024.