مسرور بارزاني: تلاعب بغداد بنسب التعداد السكانية يهدد مستحقات كوردستان المالية والقانونية

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- حذر رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، من تداعيات تلاعب بغداد بنتائج التعداد العام للسكان، معتبراً أن هذه الخطوة تُعد انتهاكاً للاتفاقيات وستؤثر سلباً على استحقاقات الإقليم.

جاء ذلك، خلال ترأس مسرور بارزاني الاجتماع الاعتيادي لمجلس وزراء إقليم كوردستان الذي انعقد اليوم الأربعاء 11 شباط 2026.

وقال رئيس الحكومة: إن مجلس وزراء الإقليم حسم موقفه الرسمي بشأن نتائج التعداد العام للسكان في العراق، ويرفض أي نوع من التلاعب بنسبة سكان الإقليم.

وأبدى مسرور بارزاني قلقه حيال إجراءات وزارة التخطيط في العراق الاتحادية، قائلاً: إن وزارة التخطيط الاتحادية تعاملت مع النتائج الرسمية للتعداد خارج قرارات الحكومة العراقية، وبما يخالف الاتفاق المشترك بين الحكومتين.

وحذر رئيس الحكومة من أن خطوة بغداد هذه "ستكون لها آثار سلبية على المستحقات المالية والقانونية لإقليم كوردستان"، مؤكداً أن الوضع "يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيحه".

كما جدد مسرور بارزاني موقف حكومة إقليم كوردستان الرافض لتلاعب وزارة التخطيط الاتحادية بنسبة سكان الإقليم، و"سيتخذ الخطوات اللازمة لتصحيح الأخطاء".

وطالب الحكومة الاتحادية بالالتزام بالاتفاقيات المشتركة والاعتراف بالنتائج الرسمية المعلنة للتعداد، والتي ثبتت نسبة إقليم كوردستان عند 14.1%.