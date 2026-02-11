عضو في البرلمان الأوروبي: البرلمان سيصوت غداً على مشروع قانون يرهن المساعدات لدمشق باحترام حق تقرير المصير لـ "روجآفا"

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان 24) – أعلنت عضو البرلمان الأوروبي أن البرلمان سيصوت يوم غدٍ، ولأول مرة، على مشروع قانون يضع شروطاً مسبقة لتقديم المساعدات إلى سوريا، ويتضمن بنوداً تتعلق باحترام حق تقرير المصير في "روجآفا" (غرب كوردستان). كما وصفت قرار منح أموال لدمشق دون شروط بأنه "خيانة" للكورد، مطالبةً أوروبا بالاقتداء بإقليم كوردستان في دعم "روجآفا".

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، اليوم الأربعاء 11 شباط 2026، أفادت "إيفين إنجير"، عضو البرلمان الأوروبي، بأن الاجتماعات الأخيرة للبرلمان خُصصت بشكل مكثف لمناقشة الأوضاع في سوريا وغرب كوردستان. وأشارت إلى أنه من المقرر التصويت غداً على مشروع قانون خاص بهذا الشأن، وهي المرة الأولى التي تُطرح فيها هذه القضية للنقاش بهذا المستوى داخل أروقة البرلمان الأوروبي.

وانتقدت البرلمانية بشدة كلاً من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، بخصوص تخصيص مبلغ 620 مليون يورو كمساعدات غير مشروطة للحكومة السورية.

وقالت إنجير: "هذا القرار غير مقبول البتة، كونه يُصرف من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين، وتُعد هذه الخطوة بمثابة خيانة للشعب الكوردي وسائر المكونات الأخرى في سوريا".

وبشأن تفاصيل اجتماع الغد، أوضحت إنجير أنه في حال إقرار مشروع القانون، سيتم وضع شروط صارمة لأي نوع من المساعدات المقدمة لسوريا، ومن أبرزها: احترام القوانين الدولية، وضمان حقوق المكونات، والاعتراف بحق تقرير المصير في "روجآفا". وشددت على ضرورة التزام رئيسة المفوضية الأوروبية ببنود هذا القانون.

وفي سياق متصل، رحبت عضو البرلمان الأوروبي بمقترح السيناتور الأمريكي "ليندسي غراهام" الرامي لحماية كورد سوريا، معربة عن أملها في أن يحظى المقترح بموافقة الرئيس دونالد ترامب والكونغرس الأمريكي.

كما طالبت الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات جدية لحماية المكونات السورية، وممارسة ضغوط فعلية على حكومة دمشق لوقف المجازر والجرائم المرتكبة بحق الكورد والمكونات الأخرى.

وأشارت إنجير إلى أن الغالبية في الاتحاد الأوروبي ينظرون إلى الكورد بتقدير كبير، قائلة: "لولا الكورد لكان تنظيم داعش قد وصل إلى أوروبا الآن"، مؤكدة رفض البرلمانيين لتوجه أي زعيم أو حكومة أوروبية إلى دمشق لإبرام اتفاقيات دون شروط أو دون إطلاع البرلمان.

وفي ختام حديثها، أشادت إيفين إنجير بالموقف الموحد لأجزاء كوردستان الأربعة ضد سياسات دمشق، وثمّنت عالياً دور إقليم كوردستان، واصفة إياه بالنموذجي في مساندة "روجآفا". وقالت: "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتعلم من إقليم كوردستان كيفية دعم ومساندة الذين حَمونا من الإرهاب".